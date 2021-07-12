Осло, , 18:14 — REGNUM Норвегия присоединилась к четвёртому пакету ограничительных мер Еввросоюза, применяющихся в отношении чиновников и организаций Белоруссии. Об этом сообщает МИД скандинавского королевства.

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В официальном сообщении сказано также, что Норвегия поддерживает недавно принятые Евросоюзом меры санкционного давления в отношении «основных секторов белорусской экономики». Королевство будет применять санкционные ограничения в отношении товаров двойного назначения, нефтепродуктов и товаров для производства сигарет.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде считает, что помощь Евросоюзу со стороны официального Осло будет полезной при давлении на политическое руководство Белоруссии, где ситуация с правами человека ухудшается.

Норвежское королевство считает, что Александр Лукашенко должен прекратить преследовать оппозиционеров, правозащитников и журналистов, а также «освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами».

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