Киев, , 18:08 — REGNUM Тему «Северного потока — 2» намерен обсуждать украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил 12 июля журналистам пресс-секретарь лидера Украины Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя поездку Зеленского на Украину и встречу с Меркель сегодня, 12 июля, Никифоров заявил, что украинский лидер «будет пытаться остановить проект «Северный поток — 2», пока не пойдёт газ, и даже после этого».

По словам представителя Зеленского, для украинского президента «удачное» решение по «СП-2» это является «программой максимум». В случае, если её выполнить не удастся и «СП-2» остановлен не будет, украинское руководство намерено добиваться «гарантий безопасности» в виде «возврата тем или иным способом временно оккупированных территорий Украине».

Никифоров «Я думаю, что на это мы можем променять».

Чиновник добавил, что Киев считает «СП-2» вовсе не экономическим вопросом, а проблемой из сферы «безопасности». Так что «об экономических компенсациях речь не будет идти».

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