Киев, , 18:09 — REGNUM Президент Владимир Зеленский не рассчитывает на получение Украиной экономической компенсации за реализацию проекта «Северный поток-2».

Об этом заявил 12 июля спикер главы украинского государства Сергей Никифоров, которого цитируют украинские СМИ.

Спикер подчеркнул, что говоря о компенсации, Зеленский имеет ввиду исключительно определенные гарантии безопасности от Германии.

«Владимир Зеленский пытается остановить строительство «Северного потока-2… Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим об определенных гарантиях безопасности, а не денежной компенсации», — заявил Никифоров.

По его словам, такой гарантией безопасности может быть, например, «возвращение временно оккупированных территорий».

ИА REGNUM напоминает, что 12 июля Зеленский осуществляет визит в Германию, ключевым пунктом которого являются переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Как ожидается, одной из главных тем переговоров будет реализация проекта «Северный поток-2» и будущее украинской ГТС после его запуска.