Киев, 12 июля 2021, 18:09 — REGNUM Президент Владимир Зеленский не рассчитывает на получение Украиной экономической компенсации за реализацию проекта «Северный поток-2».
Об этом заявил 12 июля спикер главы украинского государства Сергей Никифоров, которого цитируют украинские СМИ.
Спикер подчеркнул, что говоря о компенсации, Зеленский имеет ввиду исключительно определенные гарантии безопасности от Германии.
«Владимир Зеленский пытается остановить строительство «Северного потока-2… Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим об определенных гарантиях безопасности, а не денежной компенсации», — заявил Никифоров.
По его словам, такой гарантией безопасности может быть, например, «возвращение временно оккупированных территорий».
ИА REGNUM напоминает, что 12 июля Зеленский осуществляет визит в Германию, ключевым пунктом которого являются переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Как ожидается, одной из главных тем переговоров будет реализация проекта «Северный поток-2» и будущее украинской ГТС после его запуска.