Ижевск, 12 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В январе-июне текущего года специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 107 проверок по контролю за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

В ходе проверок нарушения были выявлены во всех учреждениях — 107 детсадах.

Нарушения выразились в несоответствии гигиеническим нормативам воды, готовых блюд, микроклимата, уровня освещенности. В ряде детсадов требуется проведение косметического ремонта пищеблока, игровых, раздевальных, обновление оборудования в столовых.

По выявленным нарушениям было составлено 144 протокола об административных правонарушениях, по которым выписано штрафов на общую сумму 980 тыс. рублей.

Работу одного детского сада в Камбарском районе приостановили на 30 суток из-за несоответствия проб воды по микробиологическим показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года сообщалось, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 25 проверок в отношении поставщиков продовольствия в школы Удмуртии. По итогам проверок составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 12 постановлений о штрафах на общую сумму около 300 тыс. рублей.

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