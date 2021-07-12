Смоленск, 12 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил передать служебный автотранспорт чиновников в помощь медицинским работникам и волонтерам. Вопрос обсуждался 12 июля на еженедельном рабочем совещании, которое было посвящено ходу вакцинации населения региона от новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

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«Поручаю оперативно организовать работу по передаче служебного автотранспорта чиновников областного и муниципального уровня в помощь медицинским работникам и волонтерам, которые посещают пациентов на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а также доставляют людям, находящимся на самоизоляции, в первую очередь, пожилым, продукты и лекарства», — сказал Островский.

«Также принял решение предоставить в пользование медикам два микроавтобуса «Баргузин» с целью перепрофилирования их под мобильные пункты вакцинации. Призываю последовать моему примеру руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований», — сказал Островский.

Также глава региона дал поручение своим заместителям Полине Хомайко и Алексею Стрельцову усилить работу по вакцинации в трудовых коллективах — в частности, организовать регулярный выезд мобильных бригад непосредственно на предприятия. Помимо этого, Островский поручил проработать вопрос открытия дополнительных пунктов вакцинации в регионе, а работу действующих продлить с 08:00 до 21:00.

«В настоящее время в Смоленской области открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации. Однако вынужден констатировать, что этого количества недостаточно, ведь все большее число смолян ежедневно записываются на прививки. Тот факт, что темпы вакцинации стремительно растут, не может не радовать. И в связи с этим с целью увеличения охвата населения профилактическими прививками поручаю проработать вопрос открытия дополнительных мобильных пунктов вакцинации в областном центре, которые могли бы принимать значительное число граждан одновременно. Изучите опыт других регионов, в частности, Москвы, где были созданы подобные пункты. Рассмотрите возможность использования под эти цели, например, площадки Культурно-выставочного центра имени Тенишевых или иных учреждений культуры и образования. Также считаю целесообразным привлечь к этой работе волонтеров-медиков, которые могли бы оказать помощь врачам и фельдшерам», — поставил задачу глава региона.