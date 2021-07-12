Москва, , 17:59 — REGNUM Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. Об этом пишет президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

"Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза», — говорится в публикации.

По мнению российского лидера, большевики «относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов».

«Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки», — отметил Путин. — В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена».

Напомним, в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин сообщил о намерении написать статью, посвящённую истории русского народа и его связи с Украиной, и выразил надежду, что с ней ознакомятся жители обеих стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в процессе подготовки материала российский лидер использует данные из архивов. 12 июля публикация была размещена на официальном сайте Кремля.

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