Киев, , 17:58 — REGNUM Сообщение от секретаря Печерского районного суда города Киева о времени заседания относительно продления сроков досудебного расследования по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пришло с опозданием, и это было сделано специально, чтобы заседание прошло в отсутствие стороны обвинения и самого политика.

Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний, которого 12 июля цитирует пресс-служба политической силы.

Депутат саркастически констатировал, что так эффективно на Украине работает «государство в смартфоне», чтобы адвокаты пришли с опозданием.

«Подтверждение этому — заседание, на котором продлили рассмотрение досудебного расследования до 11 ноября без участия адвокатов и самого Медведчука. Это как раз выяснилось в зале суда, что повестки пришли с опозданием на 2−3 часа», — сообщил парламентарий.

Он подчеркнул, что у стороны обвинения нет новых фактов и доказательств по делу лидера ОПЗЖ, и она решила действовать через «подконтрольного судью» без участия адвокатов. Также он заявил, что, по имеющимся данным, судья, рассматривающий дело Медведчука, получает указания напрямую из офиса президента.

«У нас достаточно разноплановой информации, в частности о том, что Печерский райсуд находится на прямой связи с улицей Банковой, а на ней находится офис президента Украины. Если это так, то судья выполняет указания, которые поступают со стороны офиса и будет выполнять решения тех, кто заказал дело Виктора Медведчука», — констатировал Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июля Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку, обвиняемому властями в государственной измене, меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Сам политик заявил, что это решение незаконное и принято со множеством процедурных нарушений, поэтому в ближайшее время оно будет оспорено.