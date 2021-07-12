Пенза, 12 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Пензе этим летом запланировано строительство трёх автодорог, сообщает 12 июля пресс-служба мэрии.

Строительство дороги

В настоящее время проводится конкурс по определению подрядчика на строительство дороги по улице Рябова и общегородской магистрали от второго микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки «Заря» с примыканием к федеральной трассе М-5 «Урал». Ожидается, что на объекты подрядчики выйдут в конце июля текущего года.

На проспекте Строителей строительство будет проводиться в несколько этапов. В этом году планируется приступить к участку дороги на отрезке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в августе начнут работы по объекту «Транспортная развязка на 624-м км автодороги М-5 «Урал». Конкурсные процедуры по определению подрядной организации стартовали сегодня, 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция Бакунинского моста.

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