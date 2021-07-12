Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Проблему возникшей очереди на кремацию в петербургском крематории специалисты похоронной отрасли хотят решить за счет бесплатных погребений людей, скончавшихся от COVID-19. Об этом 12 июля сообщили в Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного (НО «АППО») региона изданию «Фонтанка».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Петербуржцев будут хоронить бесплатно из-за переполненного крематория

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По словам президента Ассоциации Валерия Ларькина, в настоящий момент единственный в Петербурге крематорий работает на полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо штатной пропускной способности в 120 кремаций туда привозят ежедневно по 360 покойников, хотя в последние дни и пошло снижение.

«Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть», — заявил Ларькин.

Теперь родственникам, которые решат хоронить своего близкого на кладбище, а не сжигать тело в крематории, нужно будет потратиться лишь на гроб и венки. Остальные траты на себя возьмет Ассоциация.

Как сообщает в свою очередь издание «Деловой Петербург», по данным Петростата, за 2020 год объём петербургского рынка ритуальных услуг составил 6,72 млрд рублей (20% всех бытовых услуг). Годом ранее это было 6 млрд рублей, а в 2018 году — 5,75 млрд рублей (14,6% всех бытовых услуг). А выручка компаний входящих в АППО, по данным «Контур.Фокуса», выросла на 10−30%.

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Напомним, только за январь-апрель 2021 года смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.