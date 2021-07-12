Москва, , 17:45 — REGNUM Проводившаяся большевиками в 20 — 30-е годы политика «коренизации» сыграла большую роль в развитии украинской идентичности, но зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Об этом пишет президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

"В 20 — 30-е годы прошлого века большевики активно продвигали политику «коренизации», которая в Украинской ССР проводилась как украинизация», — напомнил российский лидер.

Путин назвал символичным тот факт, что в рамках этой политики с согласия советских властей в СССР вернулся и был избран членом Академии наук Михаил Грушевский — бывший председатель Центральной Рады, один из идеологов украинского национализма, в своё время пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии.

«Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал», — отметил президент России.

Он также подчеркнул, что «именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском».

Напомнми, в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин сообщил о намерении написать статью, посвящённую истории русского народа и его связи с Украиной, и выразил надежду, что с ней ознакомятся жители обеих стран. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в процессе подготовки материала российский лидер использует данные из архивов. 12 июля публикация была размещена на официальном сайте Кремля.