Тамбов, 12 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 12 июля, на оперативном совещании заявил, что при увеличении поставок вакцины от коронавирусной инфекции регион сможет организовать вакцинацию до 7 тыс. человек в день. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин проводит еженедельное оперативное совещание

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На еженедельном совещании основным вопросом повестки дня был ход вакцинации от COVID-19. Совещание прошло сразу по окончании видеоконференции с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, где были обсуждены актуальные проблемы прививочной кампании, в том числе с поставками в регионы вакцины.

Накануне губернатор обратился с просьбой в Минздрав России об увеличении поставок вакцины в область в количестве не менее 50 тыс. комплектов в неделю. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, нескольким регионам России, включая Тамбовскую область, увеличат объемы поставок.

«Когда Минздрав увеличит поставки вакцины от коронавирусной инфекции в нашу область, мы сможем ежедневно прививать до 7 тысяч человек», — отметил Александр Никитин.

По темпам использования вакцины регион находится на восьмом месте в стране. Сегодня в листе ожидания — более 30 тыс. человек. Как свидетельствует отчет Центра управления регионом, много жалоб на проблемы с вакцинацией в социальных сетях. В обсуждениях это тема номер один на прошлой неделе.

Начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 на территории области как неблагоприятную. В связи с этим за неделю по области дополнительно введены 56 коек для больных (всего развернуто 1255 коек). Но при этом 21% коечного фонда остается свободным. Количество вызовов скорой медицинской помощи на прошлой неделе не росло.

По оперативным данным управления здравоохранения, прививки получили почти 40% тамбовчан от числа подлежащих вакцинации. Это около 200 тыс. человек, из них более 86,2 тыс. человек — пожилые люди.

Глава региона Александр Никитин поручил ежедневно разъяснять населению ситуацию с вакцинацией, в том числе пользуясь платформой обратной связи в сети интернет — через портал госуслуг и социальные сети. В настоящее время дефицит вакцины наблюдается во многих регионах. Предпринятые правительством РФ совместно с Минздравом меры должны в ближайшее время стабилизировать положение.