Кемерово, 12 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 13 июля, ночью ожидается +13… +18 °C, местами +7… +12 °C. Днём до +24… +29 °C, местами до +18…+23 °C. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Pixabay.com Гроза

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«Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы, дымки», — уточняют синоптики.

Отметим, что сегодня ночью, 12 июля, в отдельных районах Кемеровской области отмечались кратковременные грозовые дожди, температура воздуха днем +23…+28 °C.