Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В известной петербургской рок-группе «Пилот» опровергли сообщение об операции на сердце у 48-летнего лидера группы Ильи Чёрта (Кнабенгофа). Об этом 12 июля ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь группы Лана Балахматова.

Vk.com/lana_let В группе «ПилОт» опровергли сообщение об операции на сердце вокалиста

Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что музыканту и лидеру группы «Пилот» Илье Чёрту была сделана операция на сердце, и в данный момент он находится в реанимации.

«В настоящий момент Илья в отпуске. Информацию об операции не подтверждаю», — заверила собеседница агентства.

Рок-группа «Пилот» была основана в 1997 году. В начале июля в социальных сетях музыкального коллектива сообщалось, что группа продолжает работу над новым альбомом и снимает клип на песню «Иордань». Также «Пилот» представил новую песню «Архангельск». Это уже третий по счету сингл с будущего альбома, название которого коллектив пока держит в секрете.