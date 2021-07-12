* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 12 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Возглавлявший разведывательные силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Шагаси убит в афганской провинции Логар силами безопасности Афганистана, сообщает 12 июля МВД республики.

Афганистан

Кроме того, афганскому спецназу удалось задержать двух боевиков из службы разведки вышеупомянутой группировки.

Добавим, что спецоперация проведена на фоне наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ряд районов страны. Боевики начали своё наступление после вывода с ряда территорий Афганистана сил НАТО.