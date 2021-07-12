Бишкек, , 17:19 — REGNUM Высказывание заместителя председателя таможенной службы Киргизии Кыялбека Мукашева о том, что китайские власти настаивают на вакцинации 70% населения Киргизии — это фейк. Об этом говорится в официальном заявлении посольство Китая сегодня, 12 июля.

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В диппредставительстве отмечают, что правительство КНР придерживается принципа «жизнь народа превыше всего» и активно продвигает вакцинацию внутри страны, но считает невмешательство во внутренние дела других стран общепризнанным принципом международных отношений.

«Китайская сторона не будет, и не может выдвинуть другим государствам никакого требования по вакцинации населения», — подчеркивают в посольстве Китая в Киргизии.

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