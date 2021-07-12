Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Органы СКР начали доследственную проверку по факту обрушения на людей стеклянного потолка в столовой бизнес-центра в Московском районе Санкт-Петербурга из-за упавшей на него строительной тележки. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба прокуратуры СПб. СК начал проверку по факту обрушения потолка в столовой в Петербурге

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 12 июля в столовой бизнес-центра на Стартовой улице обрушился потолок после того, как на крышу здания рухнула строительная тележка со строящегося рядом здания. В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых был госпитализирован с порезами.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, осуществляется осмотр места происшествия, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.