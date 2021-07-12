Киев, , 17:17 — REGNUM 16 июля состоится очередное заседание Совнацбеза (СНБО) Украины, которое впервые в истории пройдет не в Киеве.

Об этом на брифинге 12 июля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов уточнил, что заседание будет проведено в одном из областных центров Украины, но где именно — «станет известно завтра».

«Повестка дня уже составлена президентом… Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня для нашей страны», — заявил силовик.

Кроме того, добавил он, в повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политике.

Напомним, что с февраля Совнацбез Украины на своих заседаниях регулярно вводит внутренние санкции, под которые уже попали главные оппозиционные телеканалы, лидеры оппозиции, а также люди, которых в офисе президента считают главными контрабандистами и криминальными авторитетами страны.