Великий Новгород, , 17:13 — REGNUM В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Новгородской области будут усилены ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 12 июля по итогам заседания регионального оперативного штаба, которое провел глава региона Андрей Никитин.

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Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, ситуация с распространением коронавируса в регионе продолжает ухудшаться. Сегодняшняя статистика соответствует уровню конца февраля 2021 года.

По словам главного санитарного врача Новгородской области Елены Никифоровой, за неделю выявлено почти 900 новых случаев. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наибольший — среди молодых людей от 18 до 29 лет, стало больше заболевших детей и людей среднего возраста.

В регионе развернуто 1550 коек для коронавирусных пациентов, 450 — в резервном фонде. На стационарном лечении в Новгородской области сегодня находятся 833 человека, 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщили власти региона, в указ губернатора «О повышенной готовности» будут внесены новые изменения. В частности, детям младше 14 лет будет запрещено без сопровождения взрослых посещать торгово-развлекательные центры, магазины, театры и заведения общественного питания. В кафе и ресторанах при проведении праздничных мероприятий может быть занято не более 50% посадочных мест, за исключением летних террас. Запрещена работа детских развлекательных центров. Туристические экскурсии в помещениях смогут одновременно посещать не более 20 человек. Наполняемость туристических автобусов должна быть не более 50% от числа посадочных мест, исключение — открытые палубы на теплоходах.

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