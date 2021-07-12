Москва, 12 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Интернет-мошенники обманули студента из Чада, пытавшегося заказать поездку из Москвы в Тулу, сообщает 12 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Как сообщает СМИ, студент на одном из райдшеринговых сервисов заказал поездку из Москвы в Тулу. При подтверждении бронирования он перешёл по ссылке, в результате чего с банковской карты списались 93 тыс. рублей.

Правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартиру пенсионерки, проживающей в Обнинске Калужской области пришли незнакомые ей люди и представились работниками пенсионного фонда. Неизвестные вручили пожилой женщине пакет с продуктами, а затем предложили поменять ее сбережения, старые денежные купюры, на вновь отпечатанные.