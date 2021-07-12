Кострома, 12 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Костромской области подвели предварительные итоги основного периода Единого государственного экзамена. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества «Эксперт»

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В области насчитали 23 стобалльных работ — одиннадцать по русскому языку, три по истории, информатике и математике, две по химии и одну по литературе. В прошлом году работ с высшим баллом было меньше — 17. Лучше всего с экзаменом справились ребята из Костромы, Шарьи, Волгореченска и Костромского района.

ЕГЭ в этом году сдавали 3 086 выпускников 11 классов. Большинство ребят выбрали математику, физику, информатику, биологию. Для написания экзамена на базе школ в регионе организовали 32 пункта.

Дополнительный период ЕГЭ в России пройдёт с 12 по 17 июля. Экзамены в эти дни сдают дети, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Таких выпускников в Костромской области 8 человек. Напомним, что ЕГЭ в этом году сдают лишь те школьники, которые намерены поступать в вузы.