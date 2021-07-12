Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Длительный разведывательный полёт провели США у западных границ России и Белоруссии, сообщили 12 июля американские ВВС.

ВВС США The U.S. Army

Полёт, который длился несколько часов, провёл Bombardier Challenger 650 ARTEMIS — самолёт разведки и целеуказания американской армии. Самолёт поднялся в воздух в Румынии и направился в воздушное пространство Польши.

Порядка шести часов крылатый разведчик летал вдоль южной границы Калининградской области, а также западной границы Белоруссии.

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