Вашингтон, 12 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Длительный разведывательный полёт провели США у западных границ России и Белоруссии, сообщили 12 июля американские ВВС.

The U.S. Army ВВС США

Полёт, который длился несколько часов, провёл Bombardier Challenger 650 ARTEMIS — самолёт разведки и целеуказания американской армии. Самолёт поднялся в воздух в Румынии и направился в воздушное пространство Польши.

Порядка шести часов крылатый разведчик летал вдоль южной границы Калининградской области, а также западной границы Белоруссии.