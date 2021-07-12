Киев, , 17:00 — REGNUM На Украине обнародован рейтинг медиа-популярности политиков за июнь 2021 года, согласно которому в тройку лидеров по упоминаниям в СМИ входят президент страны Владимир Зеленский, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 июля.

Медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в своем комментарии отмечает, что тройка лидеров получилась очень символической и означает, что самыми популярными политиками в украинских СМИ являются президент и его главные политические оппоненты. Она считает, что первое место Зеленского является в первую очередь данью его высокой должности.

«В июне Зеленский дал «программное» интервью каналу «1+1», который «абсолютно случайно» принадлежит Коломойскому и его бизнес-партнёрам. Сразу же после «прямой линии» Владимира Путина украинский президент дал интервью «Интерфакс-Украина», где вопреки мнению российского лидера заявил, что русские и украинцы — это не один народ. А в целом один из главных тезисов Зеленского в июне — это неприкрытый интерес к личной встрече с Путиным. Также онпозволил себе несколько критических заявлений в адрес США из-за позиции администрации Байдена по «Северному потоку-2», что выглядело очень нетрадиционно для украинской власти», — подчеркнула эксперт.

Чугаенко считает, что присутствие Медведчука в топ-3 свидетельствует, что план офиса президента по атаке на лидера оппозиции с треском провалился.

«Медведчук с конца мая находится под домашним арестом. Однако если офис президента (ОП) планировал с помощью домашнего ареста ограничить его присутствие в СМИ, то этот план с треском провалился. Как показывают рейтинги, лидер ОПЗЖ журналистам очень интересен, поэтому он стабильно входит в топ-3 самых популярных политиков в украинских СМИ, в рейтинге за май вообще занял втрое место (на первом был Зеленский). А благодарить за это ОП стоит самих себя, потому что они сами раздули вокруг фигуры Медведчука такой ажиотаж, да и Зеленский несколько раз прямым текстом дал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом», — аргументировала она.

Что же касается присутствия в рейтинге экс-президента Петра Порошенко — эксперт это объясняет тем, что Зеленский по факту продолжает политическую линию своего предшественника.

«Кроме того, имя экс-президента часто звучит ещё и в связи с тем, что многие СМИ и эксперты прямо говорят и пишут, что «Зеленский — это Порошенко №2»», — уточнила Чугаенко.

ИА REGNUM напоминает, что в актуальных рейтингах политических сил на Украине первые места также занимают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».