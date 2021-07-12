Москва, , 16:48 — REGNUM Итоги выборов в Молдавии скорее настораживают, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Итоги молдавских выборов пока скорее настораживают. Общество, очевидно, расколото, и навязывать в этих условиях свою жесткую волю со стороны условного большинства в адрес условного меньшинства — вряд ли приведёт к успокоению умов и к появлению объединительной повестки дня для всего общества», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Сенатор рассчитывает на здравомыслие новых молдавских лидеров, и, российские парламентарии в свою очередь готовы к диалогу по всему комплексу двусторонних отношений, добавил Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 июля в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Президентская «Действие и солидарность» победила и сможет сформировать правительство.

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