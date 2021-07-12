Гавана, , 16:54 — REGNUM Исполнительный секретарь социалистическогоальянса стран Латинской Америки иКарибского бассейна (ALBA-TCP) Сача Льоренти осудил интервенционистскую программу против Кубы, продвигаемую Соединенными Штатами. Об этом 12 июля сообщает Prensa Latina.

Глава ALBA-TCP также осудил Генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который поддержал дестабилизирующие акции, прошедшие на Кубе в выходные. Свое мнение исполнительны секретарь выразил в Twitter.

Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) также отверг кампанию, прошедшую на Кубе, осудив американские СМИ за манипуляции, а также упомянув о спонсорской поддержке Вашингтона.

Более того, свою поддержку Кубинской революции подтвердила партия народного авангарда (PVP), выразив уверенность в том, что Куба сможет противостоять «извращенной политике США».«Куба является примером великодушия и уважения для всех народов мира. Мы уважаем и восхищаемся кубинским народом, который находится в постоянной революционной борьбе», — подчеркнули представители PVP в заявлении.

Напомним, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил уверенность, что за оппозиционными акциями протеста в стране стоят американские интересанты.