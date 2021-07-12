Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Длительная аномальная жара высушила питьевые водозаборы в Ленинградской области. Власти региона собираются решить возникшую проблему с помощью работ в рамках программ «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Павел Редин ИА Красная Весна Аномальная жара высушила питьевые водозаборы Ленобласти

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Ситуация с обеспечением питьевой водой жителей Ленинградской области в условиях аномально жаркой погоды была в центре внимания на совещании губернатора региона Александра Дрозденко с главами районных администраций.

Первым делом необходимо снабжать питьевой водой постоянно проживающих в населенных пунктах жителей. Садоводства будут снабжаться водой в тех объемах, на которые у них заключены договоры с поставщиком.

«На сегодняшний день в садоводствах питьевая вода часто используется для полива и наполнения бассейнов, в результате ― она не всегда доходит до других потребителей в достаточном количестве», — отметили в областной администрации.

В выходные дни в населенных пунктах Никольское, Ульяновка и Красный Бор в Тосненском районе и расположенных рядом садоводствах в три раза увеличился водоразбор. Решить проблему помогут работы, которые сейчас идут по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В Никольском ведется расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров. Сейчас идет укладка геотекстиля под бетонирование под фундаментную плиту резервуара чистой воды, монтаж внутриплощадочного водопровода, трубопровода, монтаж запорной арматуры, водопроводной камеры, устройство монолитного цоколя блока обеззараживания. До конца года работы на объекте будут завершены. Там же строится водовод ― его пропускная способность составит 6,6 тыс. кубометров в сутки, общая протяженность сети водоснабжения ― более 7 тыс. погонных метров», — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

В Ульяновке идет строительство водопроводной насосной станции мощностью более 5 тыс. кубометров в сутки и дополнительных резервуаров чистой воды. Строится новый водовод до водопроводной насосной станции. В других районах стабилизировать ситуацию помогают новые скважины — на днях они запущены в Рощино и Сосново — и установка мощных насосов.

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Напомним, по прогнозу аномальная жара сохранится в регионе как минимум до 16 июля.