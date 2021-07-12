Москва, , 16:47 — REGNUM Последние годы для геополитики США выдались очень неудачными. Об этом 12 июля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Американцы последние годы такие же геополитические неудачники, как и Карл (XII — прим. ИА REGNUM), которого победили под Полтавой», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание на то, что украинские власти на протяжении всей своей истории делают ставку на проигравшую сторону.

«А украинцы почему-то все время ставят на неудачников. Меня вот поражает. Кого чтят русские: Суворова, который не проиграл ни одной битвы, Гагарина, который первый полетел в космос. Иконостас украинцев — это интересные люди: Мазепа — предатель. Бандера, который поставил на Гитлера и сдох от крысиного яда. Про каждого можно вспоминать», — заявил Матвейчев.

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