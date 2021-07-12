Екатеринбург, 12 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге признали виновными в смерти архитектора Александра Кротова двух местных жителей. Решение принял Кировский районный суд города.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Обвиняемых приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Дело было заведено по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

В пользу родственников убитого с виновных взыскано 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кротова избили 10 января рядом с кафе на улице Гагарина. Архитектора пытались спасти врачи, но 27 февраля он скончался.