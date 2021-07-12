Москва, , 16:40 — REGNUM В последнее время США терпят одно поражение за другим. Об этом 12 июля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Афганистан, Ливия, Венесуэла. У США в последние годы одни сплошные поражения. Кто-то может сказать, что Украина удачная история — США хотели сделать там майдан и сделали его», — сказал эксперт.

Однако и на Украине США не смогли получить полноценную победу и полностью реализовать собственные геополитические интересы.

«Крым, как стратегическую точку забрали мы, Донбасс, как стратегическую точку забрали мы. Поэтому победа, которую США одержали на Украине, она обесценилась. Они получили чемодан без ручки, который вынуждены кормить, но не кормят, поэтому он деградирует», — заявил политолог.

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