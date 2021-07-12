Москва, 12 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Восьмилетнюю Алису Теплякову могут принять на обучение в факультете психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сообщает 12 июля РИА Новости со ссылкой на представителей факультета.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Здание МГУ

Девочка сдала ЕГЭ и получила школьный аттестат. По сообщениям СМИ, она хочет поступить на психологический факультет МГУ. При этом вуз готов оказать ей поддержку в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания. Так, на психфаке работает система тьюторства, когда шефство над первокурсниками берут студенты старших курсов. Они помогают адаптироваться к учёбе в вузе.

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Сейчас психологический факультет набирает студентов на три специальности — «Клиническая психология» — квалификация «Клинический психолог», «Психология служебной деятельности» — квалификация «Психолог» и «Педагогика и психология девиантного поведения» — квалификация «Социальный педагог».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июля состоялась церемония старта строительства новых кластеров инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (ИНТЦ МГУ) «Воробьёвы горы».