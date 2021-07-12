Борисоглебский, Ярославская область, 12 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В детский лагерь «Орлёнок» в Ярославской области в ночь с 5 на 6 июля проникла компания нетрезвых молодых людей и устроила дебош. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Антон Капралов Лагерь «Орлёнок»

Во втором часу ночи к лагерю на машине приехала компания молодых людей, которые стали гулять по лагерю, заходить в корпуса, открывать двери в комнаты, где отдыхали дети.

«Предположительно, в компании были молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, так как отмечали уход одного из своих товарищей в армию. Информация, которую озвучивают среди сотрудников лагеря», — рассказал депутат.

Сотрудники лагеря вызвали полицию, а вожатые попытались выгнать компанию с территории лагеря.

«Вожатые отрядов — делали всё, чтобы прогнать злоумышленников, которые продолжали агрессивно и вызывающе себя вести, пугая своим поведением детей. По словам сотрудников лагеря, были слышны «выстрелы из травматического оружия». Весь инцидент продолжался примерно 15−20 минут, после чего они уехали», — пояснил Антон Капралов.

На следующий день в лагерь вернулся один из молодых людей, который потребовал оплатить ремонт машины, повреждённой ночью. Якобы во время ночной стычки его машина была разбита. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей. Руководство лагеря отказалось удовлетворить его требования, и мужчина обратился в полицию.

«Начались процессуальные действия по опросу вожатых и детей лагеря. Счёт за ущерб автомобиля вырос уже до 200 000 рублей», — сообщил депутат.

В пресс-службе управления МВД по Ярославской области подтвердили, что по факту инцидента проводится проверка, а также то, что автомобиль, на котором приехала компания, был повреждён.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по инциденту, произошедшему в детском лагере в Борисоглебском районе между работниками учреждения и местными жителями, которые проникли на территорию лагеря через незапертую калитку. За территорией учреждения был поврежден автомобиль местного жителя. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудниками полиции все участники конфликта установлены, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Руководству детского лагеря направлена информация об устранении причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий», — рассказали в пресс-службе МВД.

Депутат Антон Капралов полагает, что вожатые действовали правомерно. Претензии за разбитый автомобиль он считает необоснованными.

«Сейчас вижу реальные риски, что вожатых могут сделать крайними в нанесении ущерба автомобилю. Ситуацию берем на контроль, ребят не оставим, будем оказывать им юридическую и любую необходимую поддержку. Надеюсь, что правоохранительные органы внимательно отнесутся к данной ситуации и виновные понесут ответственность!», — заключил Антон Капралов.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.