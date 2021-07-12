Киев, , 16:33 — REGNUM Правительство Украины «очень тщательно» прорабатывает законопроект по реформе оплаты труда, потому что понимает, что документ «будет трудно восприниматься».

Об этом на конференции 12 июля заявил министр правительства Олег Немчинов.

Чиновник подчеркнул, что большинство госслужащих настороженно воспринимают эту реформу, потому что боятся потерять соответствующие надбавки и боятся очередного пересмотра пенсионного обеспечения.

«Однако мы должны это сделать… Реформа оплаты труда — это не для того, чтобы кому-то уменьшить зарплаты, а для того, чтобы выровнять заработную плату, чтобы получить конкурентную государственную службу, где служение будет на первом месте», — заявил министр.

По словам Немчинова, правительство обнаружило случаи, когда в одних государственных учреждениях заработные платы коллективного руководства достигают 100 тыс. гривен (чуть меньше $4 тыс.), а в других не дотягивают и до тысячи долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готовит очередное сокращение количества госслужащих и реформирование системы оплаты их труда. Предполагается, что сокращение численности служащих центральных органов власти и их территориальных подразделений должно составить примерно 10%.