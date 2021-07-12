Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, но при этом сохранится жара до +34 градусов в дневные часы. Об этом 12 июля сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

С 13 по 15 июля в Ленобласти будет переменная облачность. В ночь на вторник, 13 июля, погода без существенных осадков, днем местами, преимущественно на юге области, ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, местами до +14 градусов, днем +29…+34 градуса.

В среду, 14 июля, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный ночью слабый, днем слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23 градусов, местами до +15 градусов, днем +29…+34 градуса.

В четверг, 15 июля, также местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.