Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Петербурге вплоть до 16 июля ожидается ухудшение погодных условий из-за жары. Температура воздуха будет на семь-десять градусов выше климатической нормы. Об этом 12 июля предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В Петербурге ожидается продолжение жары

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13−16 июля в Санкт-Петербурге сохранится аномально жаркая погода.

Так, во вторник 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В среду 14 июля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +32…+34 градуса. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться.

В четверг 15 июля сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +22…+24 градуса, днем +30…+32 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.