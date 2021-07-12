Элиста, 12 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело о бандитизме в отношении лидера и члена преступного сообщества. Оба подозреваются в нападении на бизнесменов в Ростовской области и Калмыкии, сообщает региональное управление СКР.

Бандит с большой дороги

Следователи полагают, что создателем банды выступил житель Ростовской области. Группировка появилась примерно в марте 2014 года. В течение семи лет двое фигурантов уголовного дела приобрели оружие различного типа, боеприпасы, взрывные устройства и совершили минимум три разбойных нападения в Калмыкии и Ростовской области. По неофициальной информации, бандитизмом промышляли сотрудники правоохранительных органов.

Так, например, в ноябре 2020 года в селе Кануково Сарпинского района бандиты проникли на территорию малого предприятия местного жителя, убили рабочего и ранили бизнесмена и его супругу. Добычей налётчиков стали 530 тыс. рублей. Затем бандиты нагрянули в дом предпринимателя. Угрожая дочери бизнесмена и его двум малолетним внукам, они завладели деньгами. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, разбое, хищении огнестрельного оружия.

Задержать членов банды удалось в апреле 2021 года. Они отправлены под арест. Обнаружены тайники с добытым имуществом, огнестрельное оружие, боеприпасы, установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступления на территории соседних регионов.

Следствие продолжается.