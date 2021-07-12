Кишинёв, 12 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Победу на парламентских выборах в Молдавии одержала Партия действия и солидарности, сообщает 12 июля ЦИК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия, выборы

За Партию действия и солидарности отдали голоса 52,8% избирателей. Эта партия, поддерживающая президента республики Майю Санду, будет самостоятельно формировать правительство, она может получить из 101 места в парламенте больше 60 кресел.

Избирательный блок коммунистов и социалистов Молдавии набрал 27,1% голосов, Партия Шор — 5,7%. Явка составила 48,4%, обработано 100% избирательных бюллетеней, однако эти итоги — предварительные.