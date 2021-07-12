Киев, 12 июля 2021, 16:11 — REGNUM Украина не против реализации Венгрией программ поддержки венгерского этнического меньшинства Закарпатья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 12 июля в комментарии информационному агентству «Укринформ».
По его словам, главным требованием при предоставлении такой помощи является прозрачность и соответствие украинскому законодательству.
По его словам, предоставленная информация оказалась неполной
Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» выяснили, что за прошедшие девять лет в Закарпатье от правительства Венгрии поступило не менее €115 млн финансовой помощи венгерским жителям региона.
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