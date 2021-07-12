Киев, , 16:11 — REGNUM Украина не против реализации Венгрией программ поддержки венгерского этнического меньшинства Закарпатья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 12 июля в комментарии информационному агентству «Укринформ».

Колхозный рынок. Закарпатье, Украинская ССР. 1966 МАММ / МДФ

По его словам, главным требованием при предоставлении такой помощи является прозрачность и соответствие украинскому законодательству.

«В прошлом году на заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества мы договорились с венгерской стороной и зафиксировали это в протоколе, что партнёры будут предоставлять нам полную информацию обо всех программах и проектах, которые они реализуют на Украине», — рассказал чиновник.

По его словам, предоставленная информация оказалась неполной

«Мы видим рост открытости. Но о полной прозрачности пока говорить ещё рано. Поэтому и возникают вопросы, в том числе и у правоохранительных органов и спецслужб, о деятельности некоторых фондов, направлений использования денег, легальности их перевода из-за границы», — добавил Боднар.

Напомним, ранее журналисты программы «Схемы» выяснили, что за прошедшие девять лет в Закарпатье от правительства Венгрии поступило не менее €115 млн финансовой помощи венгерским жителям региона.

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