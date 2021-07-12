Пермь, 12 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Пермском крае в июне по сравнению с маем значительный рост цен зафиксирован на картофель (52,33%), морковь (52,39%) и свёклу (28,19%). Об этом сообщает Пермьстат.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

В целом же в продовольственном секторе потребительского рынка региона средний прирост цен в июне составил 0,4%. Заметное увеличение цен (от 4 до 6%) произошло на мясо индейки, чай черный байховый, перец черный (горошек), зефир, пастилу, кулинарные изделия из птицы, шоколадные конфеты, мороженые креветки. Бараночные изделия, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, консервы натуральные рыбные с добавлением масла, печенье подорожали на 3,2−3,6%.

Упали цены на груши, апельсины и бананы (на 0,9−7,8%), вместе с тем взлетела стоимость сухофруктов, замороженной ягоды, яблок, винограда и лимонов — на 0,4−3%.

В июне подешевело куриное яйцо — на 19,1%. Снизились цены на 3,2−5,1% — на консервы фруктово-ягодные для детского питания, молоко стерилизованное, сырки творожные, глазированные шоколадом, мороженые кальмары. На 1,1−2,4% подешевели газированные напитки, кетчупы, шоколад, национальные сыры, сырокопченые колбасы, пельмени, манты, равиоли, нежирный творог, мука пшеничная, рис, макаронные изделия.