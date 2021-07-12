Белосток, Польша, 12 июля 2021, 15:52 — REGNUM 12 июля в центре польского Белостока прошла акция солидарности с задержанными в Белоруссии журналистами местных оппозиционных изданий. Об этом сообщает Polskie Radio.
Акция проходила в форме «цепи солидарности». Её участники выстроились в ряд вдоль центральной улицы. Они держали в руках портреты задержанных журналистов, бело-красно-белые флаги и транспаранты с лозунгами против белорусского руководства.
В мероприятии приняли участие в основном представители местной белорусской диаспоры.
Напомним, на прошлой неделе в Белоруссии прошли задержания сотрудников ряда крупных оппозиционных СМИ.