Белосток, Польша, , 15:52 — REGNUM 12 июля в центре польского Белостока прошла акция солидарности с задержанными в Белоруссии журналистами местных оппозиционных изданий. Об этом сообщает Polskie Radio.

Акция проходила в форме «цепи солидарности». Её участники выстроились в ряд вдоль центральной улицы. Они держали в руках портреты задержанных журналистов, бело-красно-белые флаги и транспаранты с лозунгами против белорусского руководства.

В мероприятии приняли участие в основном представители местной белорусской диаспоры.

Напомним, на прошлой неделе в Белоруссии прошли задержания сотрудников ряда крупных оппозиционных СМИ.