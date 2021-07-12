София, , 15:58 — REGNUM Восемь американских истребителей F-16 Fighting Falcon переброшены на болгарскую базу «Граф Игнатиево» для участия в учениях Thracian Star 21. Об этом говорится в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Место постоянного базирования F-16 — база «Авиано» в Италии.

Многонациональные учения Thracian Star 21 направлены на «обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе», поясняют в командовании. США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах.

Такие учения укрепляют профессиональные отношения и помогают лучше взаимодействовать с партнёрами и союзниками в период кризиса, добавили в ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за заражений коронавирусом среди военных Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21 в Чёрном море.

Читайте также: Болгария отказалась от участия в учениях НАТО