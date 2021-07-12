Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В водоёмах Ленинградской области за два минувших жарких выходных дня утонули 12 человек, в том числе один ребёнок. Об том 12 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Vk.com/acclo (Аварийно-спасательная служба Ленобласти) Тело утопленника

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Всего с начала купального сезона в регионе утонули 49 человек, в том числе пять детей. В минувшую субботу, 10 июля, в озере Большое Симагинское в Выборгском районе Ленобласти утонул 10-летний мальчик.

За последние сутки аварийно-спасательные отряда Ленобласти извлекли из воды сразу несколько утопленников.

Так, из реки Свирь достали тело пожилого мужчины, который утонул 9 июля, а из водоема около посёлка Малукса Кировского района и из карьера около деревни Лаптевщина Подпорожского района извлекли тела мужчин, утонувших 10 июля. Из карьера Пугаревский Всеволожского района было извлечено тело молодого человека. Из водоема около города Кингисепп выловлен труп утонувшего мужчины.

Как отмечают спасатели, большинство трагических происшествий на воде происходит из-за употреблении взрослыми алкоголя, купания в неположенном месте и недосмотра за детьми.