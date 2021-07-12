Саратов, 12 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Пост главного врача Саратовской городской поликлиники №20 покинул Игорь Смирнов, сообщает 12 июля облминздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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Руководитель поликлиники самостоятельно принял решение о прекращении трудовых отношений после анализа, проведенного минздравом и разговора с министром здравоохранения области Олегом Костиным по поводу ситуации с выдачей в учреждении прививочного сертификата от COVID-19 мужчине без его фактической вакцинации. В минздраве отметили, что по данному факту расследование проводят правоохранительные органы.

«Это связано со всей этой крайне неприятной историей, к которой я не имею никакого отношения. Это самое обидное», — цитирует главврача «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове пресечена продажа медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19. Должностным лицом одной из медорганизаций получено незаконное денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования. С просьбой о проведении фиктивной прививки к медику обратился по переписке в чате мессенджера неизвестный, который представился жителем Московской области. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности, в том числе от жителей из других регионов России.

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