Йошкар-Ола, 12 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Марий Эл за прошедшую неделю с 5 по 12 июля произошло 32 пожара. Пострадавших и погибших нет, огнем уничтожено четыре строения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Курение

Так, наибольшее число пожаров произошло за указанный период в Йошкар-Оле — семь пожаров, пять пожаров зарегистрировано в Медведевском районе, по три — в Оршанском, Сернурском, Советском районах.

По данным ведомства, наиболее частой причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 12 по 15 июля в лесах на большей части территории Марий Эл сохраняется высокая степень пожарной опасности — четвертый класс. По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели жаркая погода в республике сохранится. Однако не исключаются локально ливни и грозы.

Читайте также: В лесах Марий Эл сохраняется высокая пожарная опасность