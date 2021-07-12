Мадрид, , 15:40 — REGNUM Без должного урегулирования пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать дипломатический кризис. Такое мнение высказал новый министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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«Никогда раньше мы не переживали кризис в области здравоохранения, который перерос в экономический кризис, в социальный кризис, — отметил глава внешнеполитического ведомства во время символической передачи министерского портфеля от его предшественницы на посту Аранчи Гонсалес Лаи.

«И, если мы не урегулируем его должным образом, это может обернуться дипломатическим кризисом из-за дисбаланса, который может возникнуть вокруг вакцин», — подчеркнул министр, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам Еврокомиссии, валовый внутренний продукт (ВВП) Испании в 2021 году увеличится на 5,6%, что станет самым большим ростом среди всех стран Евросоюза. В 2022 году рост ВВП страны составит 5,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,8%. Тем не менее в Брюсселе полагают, что к концу 2022 года испанская экономика не достигнет докризисных показателей. Страна также может столкнуться с резким ростом неплатежеспособности, поскольку меры государственной поддержки на фоне пандемии постепенно сворачиваются.