Кишинёв, , 15:40 — REGNUM Победившая на парламентских выборах в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) готова выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил лидер ПДС Игорь Гросу.

«Для российско-молдавских отношений это будет означать предсказуемые отношения, взаимоуважение. Мы согласны и готовы выстраивать нормальные отношения с РФ», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что одной из важных тем в отношениях двух стран является вопрос с гражданами Молдавии, которые живут и работают в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер молдавской Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил Партию действия и солидарности (ПДС), поддерживающую действующего президента страны Майю Санду, с победой на внеочередных выборах в парламент республики.

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