Оренбург, 12 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажутся двое сотрудников полиции. Их обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух полицейских

По версии следствия, правоохранители (оперуполномоченный и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское») обещали оказать жителю Гая небезвозмездно услугу — содействовать в непривлечении к уголовной ответственности и покровительствовать преступной деятельности гайчанина, а именно незаконному игорному бизнесу. Возможности оказывать покровительство у полицейских не было, поскольку Гай не входил в зону ведомственного обслуживания. При получении взятки стражи порядка были задержаны 2 июня 2021 года.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в настоящее время данные сотрудники отстранены от службы. В случае обвинительного приговора полицейских уволят из органов внутренних дел.