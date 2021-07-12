В Оренбуржье полицейских будут судить за «крышевание» игорного бизнеса
Оренбург, 12 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажутся двое сотрудников полиции. Их обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, правоохранители (оперуполномоченный и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское») обещали оказать жителю Гая небезвозмездно услугу — содействовать в непривлечении к уголовной ответственности и покровительствовать преступной деятельности гайчанина, а именно незаконному игорному бизнесу. Возможности оказывать покровительство у полицейских не было, поскольку Гай не входил в зону ведомственного обслуживания. При получении взятки стражи порядка были задержаны 2 июня 2021 года.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в настоящее время данные сотрудники отстранены от службы. В случае обвинительного приговора полицейских уволят из органов внутренних дел.