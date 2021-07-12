Гавана, 12 июля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Официальные представители американской администрации не имеют права говорить о Кубе, поскольку США ведут подрывную деятельность против этого государства. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Кубы Бруно Родригез.

Максим Додонов ИА Красная Весна Куба

«Помощник по национальной безопасности Белого дома не имеет политического и морального права говорить о Кубе. Его правительство направило сотни миллионов долларов для подрывной деятельности в нашей стране и установило блокаду, которая является основной причиной экономических проблем», — написал Родригез.

Ранее в СМИ появилась информация об антиправительственных митингах в ряде городов Кубы. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти будут осуждать любое проявление насилия в отношении протестующих.