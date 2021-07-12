Йошкар-Ола, 12 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В период с 12 по 15 июля в лесах на большей части территории Марий Эл сохраняется высокая степень пожарной опасности — четвертый класс. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Лесной пожар

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По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели жаркая погода в республике сохранится. Однако не исключаются локально ливни и грозы. В дневные часы, согласно предварительному прогнозу синоптиков, в период с 12 по 15 июля температура воздуха составит +25… +30°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Пензенской области прогнозируется 4 класс пожарной опасности. В период с 12 по 16 июля на территории области ожидается высокая пожарная опасность лесов с дневными температурами воздуха до +32°С.

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