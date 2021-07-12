Верхняя Салда, Свердловская область, 12 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Необходимо ускорить выплаты жителям Свердловской области, пострадавшим от последствий ливневого паводка, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Департамент информполитики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Верхней Салде

Как передаёт региональный департамент информполитики, по итогам визита в Верхнюю Салду Куйвашев призвал властей быстрее оценивать нанесённый стихией ущерб, чтобы пострадавшие могли оперативно получить материальную помощь от государства. Всего поступило уже 700 заявок на выплаты.

«На завершение подсчётов он выделил одну неделю, подчеркнув, что деньги должны получить все люди, живущие в подтопленных домах, а не только собственники недвижимости», — сообщает департамент.

По поручению губернатора проводится очистка территории, также Куйвашев призвал ответственные службы отработать заявки на устранение последствий паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти выплатили уже почти 1 млн рублей пострадавшим от паводка в Верхней Салде, Нижней Салде и Горноуральском городском округе.