Кострома, 12 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Путешественник Федор Конюхов протестирует продукцию Костромского мясокомбината в ходе экспедиции на Северный полюс. Об этом предприятие сообщило в официальном аккаунте в Instagram.

Pxhere.com Лед

Конюхов отправился на Северный полюс из Мурманска 11 июля 2021 года. В ходе экспедиции путешественник развернет мини-полярную станцию на дрейфующей льдине и проведет там две недели в одиночестве, изучая микропластик.

Перед поездкойКонюхова навестили сотрудники Костромского областного отделения Русского географического общества. Они передали ему резную икону Феодоровской Божией Матери и запас мясных деликатесов на несколько недель.

Линейка продуктов питания разрабатывалась мясокомбинатом специально для полярников, путешественников и любителей экстремальных видов спорта. Она представляет из себясерию снеков из говядины, свинины, курицы и индейки. Продукт содержит минимальное количество специй и соли, он не портится и хранится при температуре до +25 градусов. Упаковка продукта предусматривает многократное использование — непромокаемый пакет можно использовать в качестве футляра для телефона или документов.